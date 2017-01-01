Дубинский поспорил с Мотовиловцем, что Аваков станет премьер-министром

Депутаты заключили странное пари.

Народные депутаты из фракции “Слуга народа” Александр Дубинский и Андрей Мотовиловец заключили пари, что Арсен Аваков станет следующим премьер-министром Украины.

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Об этом сам Дубинский написал на своей странице в Facebook.

Дубинский отметил, что поспорил с Молитовцем на деньги, но конкретную сумму не назвал.

По предварительной информации, Дубинский поставил на то, что Аваков займет кресло Гончарука до мая 2020 года. В то же время, его оппонент уверен, что этого не случиться, по крайней мере до мая следующего года.

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Пока остается ждать до мая. Тогда станет известно, кто из нардепов выиграл это пари.

Напомним, Дубинский обещает блокировать законопроект, затрагивающий Коломойского. Скандальный депутат сделал заявление.

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