"Кнопкодавим" ногой: ноу-хау от ОПЗЖ

Оппозиционная платформа за жизнь придумали новый способ "кнопкодавства".

Народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Сергей Ларин и Виктор Черный придумали целый механизм, позволяющий "кнопкодавить“, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Об этом сообщили в “Честно“ на своем сайте.

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“На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий “кнопкодавитель“, сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого “изобретения“ было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке “Мы за мир“ – говорится в сообщении.

Так, что во время голосования за поправку к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное “устройство“. В результате этих манипуляций на местах Ларина и Черного сработали кнопки “за“.

Впоследствии “изобретение“ Ларина использовал Черный, который “кнопкодавил“ за своего прогулявшего коллегу.

“Честно“ отмечает, что количество фактов кнопкодавства могло вырасти из-за того, что 1 ноября вступил в силу закон о зависимости размера зарплаты нардепов от участия в голосованиях.

Напомним, Нардепам – “кнопкодавцам“ может грозить уголовная ответственность

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