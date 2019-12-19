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В Украине возобновят обязательный техосмотр

Комментариев: 1
В министерстве инфраструктуры хотят возобновить обязательный техосмотр для владельцев авто.
Автотранспорт в Украине
Автотранспорт в Украине
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил за возобновление технического осмотра для владельцев автотранспорта. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24

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“В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение – среди обязательных. Надеюсь, что в следующем году законопроект будет принят. Возможно, там будет постепенный ввод – начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозят, бывшие в употреблении, ввезеные из-за границы автомобили, проверка раз в два года. Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить среду“, – заявил Криклий.

Министр инфраструктуры заметил что, сейчас в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих техосмотр автотранспорта, тогда как в Польше, их 1,5-2 тысячи.

Криклий считает, что в нынешних условиях удастся избежать почвы для взяток, чтобы не повторялись схемы, когда техосмотр проводился под контролем ГАИ.

На данный момент, по мнению министра, с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация техосмотра авто. 

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Криклий заметил, что техосмотр автомобилей – это вопрос не только безопасности движения, но и защиты экологии.

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Теги: Техосмотр, Авто, Украина
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Комментариев (1)
alex-zol    19.12.2019, 11:06
Оценка:  +6
alex-zol
А тех. осмотр дорог будет?
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