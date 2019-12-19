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В Николаевской области отец годами насиловал 11-летнюю дочь

Комментариев: 2
Полиция задержала насильника.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos t

В Вознесенске Николаевской области 11-летняя девочка обратилась к школьному психологу и рассказала, что отец регулярно выпивает и насилует ее. Об этом сообщили в пресс-центре Николаевской полиции. 

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Правоохранители выяснили, что девочка имеет определенные проблемы с развитием, и в течение недели учится в специализированном заведении. По выходным домой ее забирал отец, где и совершал акты сексуального насилия. Это происходило на протяжении нескольких лет. Известно, что мать девочки умерла.

Сотрудники полиции задержали мужчину, своей вины он не отрицал. Открыто уголовное производство по статье 152, ч.4 (изнасилование). Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, суд в Киеве дал мужчине шесть лет тюрьмы за развращение трехлетней дочери.

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Теги: изнасилование, Вознесенск, педофил
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    19.12.2019, 11:25
Оценка:  +2
SEMPENTY
Несмотря на реакцию ЕС видимо пора отстреливать.
ThaiFever    19.12.2019, 11:11
Оценка:  -2
ThaiFever
обычное дело в этой стране , каждый день
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