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Ельченко стал новым послом Украины в США

Комментариев: 1
Указ был опубликован вчера.
Владимир Ельченко
Владимир Ельченко
ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. 

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента вчера, 18 декабря.

Кроме того, Зеленский уволил Ельченко с должности постоянного представителя Украины в ООН, а также с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины на Ямайке. 

К слову, с 2010 по 2015 год Ельченко был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Российской Федерации. На эту должность назначен указом президента-беглеца Виктора Януковича. Затем он стал постпредом Украины при ООН с 2015 года. 11 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом на Ямайке.

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Напомним, СМИ назвали имя нового посла Украины в США. Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

 

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Теги: посол, Украина, США, Ельченко, Зеленский
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Комментариев (1)
Хулиганка*    19.12.2019, 11:17
Оценка:  -3
Хулиганка*
еще один порохобот остался у кормушки....- новые лица???
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