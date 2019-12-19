Ельченко стал новым послом Украины в США

Указ был опубликован вчера.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента вчера, 18 декабря.

Кроме того, Зеленский уволил Ельченко с должности постоянного представителя Украины в ООН, а также с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины на Ямайке.

К слову, с 2010 по 2015 год Ельченко был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Российской Федерации. На эту должность назначен указом президента-беглеца Виктора Януковича. Затем он стал постпредом Украины при ООН с 2015 года. 11 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом на Ямайке.

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Напомним, СМИ назвали имя нового посла Украины в США. Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

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