"Где деньги?" Почему госбюджет 2019 не выполняется

Гончаренко опубликовал свежие данные по доходам и расходам госбюджета .

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал документ о доходах и расходах госбюджета с января по ноябрь 2019 года. По информации Гончаренко, наибольшие потери у госбюджета оказались в сферах импорта (недополучено 36 млрд или 12,3%), табачного рынка (14 млрд или 27,7%) и ренты (11 млрд или 23%). Об этом Гончаренко написал в Facebook.

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В целом план по наполнению бюджета 2019 в период с января по ноябрь не выполнен на 51 млрд или 6,1%. При этом план по перечислению денег из НБУ перевыполнен на 36,3% (на 17 млрд грн), а налог на доходы физлиц на 4,3% (на 4 млрд грн).

Алексей Гочаренко / Facebook

Гончаренко опубликовал свежие данные по доходам и расходам госбюджета Алексей Гочаренко / Facebook

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План по расходам госбюджета 2019 года не выполнен на 7,6%. На обслуживание госдолга чиновники потратили на 8 млрд грн меньше (7,1%), а на льготах и субсидиях для граждан сэкономили 6 млрд грн (29%).

Информация Алексей Гочаренко официально не подтверждена. Комментариев Кабмина и Минфина пока нет.

Ранее сообщалось о том, что в Минфине решили сократить свои расходы в декабре.

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