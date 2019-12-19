Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Где деньги?" Почему госбюджет 2019 не выполняется

Комментариев: 3
Гончаренко опубликовал свежие данные по доходам и расходам госбюджета .
"Где деньги?" Почему госбюджет 2019 не выполняется
Алексей Гочаренко / Facebook

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал документ о доходах и расходах госбюджета с января по ноябрь 2019 года. По информации Гончаренко, наибольшие потери у госбюджета оказались в сферах импорта (недополучено 36 млрд или 12,3%), табачного рынка (14 млрд или 27,7%) и ренты (11 млрд или 23%). Об этом Гончаренко написал в  Facebook.

Читай также: Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета

В целом план по наполнению бюджета 2019 в период с января по ноябрь не выполнен на 51 млрд или 6,1%. При этом план по перечислению денег из НБУ перевыполнен на 36,3% (на 17 млрд грн), а налог на доходы физлиц на 4,3% (на 4 млрд грн).

Алексей Гочаренко / Facebook

Гончаренко опубликовал свежие данные по доходам и расходам госбюджета
Гончаренко опубликовал свежие данные по доходам и расходам госбюджета
Алексей Гочаренко / Facebook

Читай также: В НАБУ рассказали, куда деваются конфискованные деньги коррупционеров

План по расходам госбюджета 2019 года не выполнен на 7,6%. На обслуживание госдолга чиновники потратили на 8 млрд грн меньше (7,1%), а на льготах и субсидиях для граждан сэкономили 6 млрд грн (29%).

Информация Алексей Гочаренко официально не подтверждена. Комментариев Кабмина и Минфина пока нет. 

Ранее сообщалось о том, что в Минфине решили сократить свои расходы в декабре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Госбюджет, доходы, расходы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Michael2811    19.12.2019, 11:32
Оценка:  -1
Michael2811
Зина.....Твою маму! ХДЭ ГРОШI !!!
Сливной_Бачок    19.12.2019, 11:28
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Зелебобики поменяли ЦВК и тут же появился тенедер для на покупку Лесуса. А чё не Бентли? Скажите , что в ДУСе нет лишней машины под ...опу члену ЦВК?
Michael2811    19.12.2019, 11:27
Оценка:  -2
Michael2811
Во! Долбоюноша! Где деньги??? А то он не знает? Спроси у Зинки. Всё очень просто......ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН ????
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь