Покушение на депутата в Киеве организовал сын кандидата в президенты Чечни - СМИ РФ

Сын кандидат в президенты организовал покушение в Киеве в ходе которого погиб 3-х летний ребенок.

Нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что организатором покушения на депутата Вячеслава Соболева оказался Юсуп Абуев. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

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МВД Украины разыскивала 25-летнего уроженца России Абуева с 19 ноября 2019 года.

Снайпера Лаврега, стрелявшего по машине депутата, нанял именно Юсуп Абуев. Он уроженец РФ, но проживал в Киеве. Информация о нем есть в судебном реестре и официальных базах данных. В поле зрения украинских правоохранителей он попадал несколько раз. В основном, из-за опасного вождения. В 2014 году он попался в состоянии алкогольного опьянения за рулем “BMW“ При этом Юсуп Абуев отказался проходить тест на. Тогда его лишили водительских прав на год. Едва сев за руль после возвращения прав, в 2016 году, он спровоцировал аварию, управляя автомобилем Jaguar XF. Его признали виновным в ДТП и взыскали 340 гривен.

С ноября этого года Абуев находится в розыске как участник организованной преступной группировки, подозреваемой в похищении человека и вымогательстве. По данным источника издания “Dетектив-Info“, он может скрываться в одной из стран Евросоюза.

Юсуп Абуев detective-info.com.ua

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Абуев до сих пор является одним из владельцев фирмы “Стилл Энерджи“, которая занимается рынком электроэнергии. Совладельц компании Александром Антонец рассказал об Абуеве рассказал российским СМИ:

Мы не были близкими друзьями.. Я общался с партнерами и меня с ним познакомили. Его представили как человека готового к сотрудничеству у него были какие-то наработки и выходы на нужных людей. Денег он не требовал и сам деньгами не сорил. Все было прозрачно, тихо, спокойно. Все это было на добровольной основе. Никто никому ничего не обещал. Мы зарегистрировали компанию, но через какое-то время он перестал участвовать в работе. Потом я хотел продать фирму и так как у него 50% акций, то нужно было его согласие. Я звонил ему и искал, ездил по месту прописки, но мне сказали, что там никто не живет. Когда мы вместе работали, он был спокойным, обычным человеком. Без каких-либо понтов вообще. Сказать, что он вел себя неадекватно, проявлял агрессию или угрожал — я не могу. Если честно - у меня шок. Но не могу сказать, что я не верю в версию следствия, разное может быть: есть люди которые сначала адекватные, а потом нет, - рассказал Антонец.

Юсуп Абуев detective-info.com.ua

Юсуп Умарович Абуев — сын того самого Умара Абуева, выдачи которого у Киева с 2012 года требовала Россия (сообщили СМИ РФ). Уроженец чеченского села Гехи называл себя «народным кандидатом в президенты Чечни» на выборах 2004 года. На тот момент он был генеральным директором “Грознефтехимпром“. В 2006-м его арестовали по обвинению в хищении валютных средств в особо крупных размерах. Как выяснило следствие, в 2000 году глава “Грознефтехимпрома“ Абуев оформил с фирмой-“однодневкой“ договор на услуги по возвращению советских облигаций и якобы за выполненные этой фирмой посреднические работы перевел на счет этой фирмы 1 млн 33 тысячи долларов США“. Абуеву было предъявлено обвинение по статье “хищение чужого имущества путем присвоения“. В 2012-м Умар Абуев уехал на Украину и был задержан в Киеве по запросу российской стороны. Однако тогда за “беженцев с Северного Кавказа“ вступилось даже “Управление верховного комиссара ООН“. В результате Умара Абуева России не выдали и он с семьей обосновался в Киеве. Юсупу Абуеву тогда исполнилось 18 лет.

Напомним, Названо имя заказчика убийства сына Соболева, - СМИ

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