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В Николаеве водитель такси подстрелил пассажира

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Во время ссоры водитель выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
korrespondent.net

Вечером 18 декабря таксист в Николаеве выстрелил в живот пассажиру из травматического пистолета. Это произошло после того, как мужчина сделал водителю замечание, сообщили в полиции Николаева. 

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В полицию обратилась жена потерпевшего.

“По словам заявительницы, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил“, - рассказали в ГУНП в Николаевской области. 

Мужчину доставили в больницу с непроникающей раной в районе живота. 

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32-летний водитель такси задержан, ведется следствие. Ему грозит до 7 лет лишения свободы (статья 296, ч.4 ККУ - хулиганство).

Напомним, в Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты.

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Теги: Николаев, таксист, стрельба
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