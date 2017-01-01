В Николаеве водитель такси подстрелил пассажира

Во время ссоры водитель выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

Вечером 18 декабря таксист в Николаеве выстрелил в живот пассажиру из травматического пистолета. Это произошло после того, как мужчина сделал водителю замечание, сообщили в полиции Николаева.

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В полицию обратилась жена потерпевшего.



“По словам заявительницы, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил“, - рассказали в ГУНП в Николаевской области.



Мужчину доставили в больницу с непроникающей раной в районе живота.

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32-летний водитель такси задержан, ведется следствие. Ему грозит до 7 лет лишения свободы (статья 296, ч.4 ККУ - хулиганство).



Напомним, в Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты.

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