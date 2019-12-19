Дело Шеремета: Антоненко не дают встречаться с женой - адвокат

Подозреваемому в убийстве Шеремета Андрею Антоненко полиция не позволяет встречаться с женой.

Подозреваемому в убийстве Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко полиция не дает встретиться со своей женой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Константин Татарченко.

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“Жене Андрея Riffmaster полиция отказывает в предоставлении разрешения на свидание с ним. Только адвокаты пока могут иметь встречи. Такие указания руководства МВД... Поздравление со сложившимся полицейским государством...,“ - написал Татарченко.

Напомним, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания в деле Шеремета.

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