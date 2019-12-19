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Дело Шеремета: Антоненко не дают встречаться с женой - адвокат

Комментариев: 1
Подозреваемому в убийстве Шеремета Андрею Антоненко полиция не позволяет встречаться с женой.
Подозреваемому Антоненко не дают встретиться с женой
Подозреваемому Антоненко не дают встретиться с женой
Андрей Антоненко / Facebook

Подозреваемому в убийстве Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко полиция не дает встретиться со своей женой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Константин Татарченко. 

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“Жене Андрея Riffmaster полиция отказывает в предоставлении разрешения на свидание с ним. Только адвокаты пока могут иметь встречи. Такие указания руководства МВД... Поздравление со сложившимся полицейским государством...,“ - написал Татарченко.

Напомним, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания в деле Шеремета.

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Теги: Шеремет, Рифмастер, убийство Шеремета, Татарченко, Антоненко, ета
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Комментариев (1)
alex-zol    19.12.2019, 12:15
Оценка:  +2
alex-zol
да и по хер!
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