Рейтинг премьера Гончарука выше, чем был у Яценюка и Гройсмана

Работу действующего главы правительства одобряет более трети украинцев.

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В декабре рейтинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука подрос. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг“ в течение 13-17 декабря 2019 года.

Так, по данным социологов, сейчас деятельность главы правительства одобряют 35% украинцев. Еще 35% наоборот недовольны действиями премьера. 30% не смогли дать однозначную оценку.

Что касается работы правительства в целом, то 29% респондентов в целом одобрили усилия Кабмина. Однако гораздо больше опрошенных (45%), наоборот недовольны деятельностью министров. Остальные не смогли определиться с точным ответом.

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Говоря об общем курсе страны, 40% опрошенных считают, что сейчас Украина движется в правильном направлении, 38% - что в неправильном, 22% - затруднились оценить.

Также социологи сравнили уровень поддержки Алексея Гончарука с предыдущими премьер-министрами – Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом. Как видно на представленном графике, выше поддержка была только у Яценюк и только в 2014 году

Сравнительные рейтинги трех премьеров ratinggroup.ua

Напомним, Зеленский снова укрепил свой рейтинг. Опрос проводился с 13 по 17 декабря 2019 года.

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