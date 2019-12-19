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В Израиле удивлены восстановлением в должности антисемита Марущинца

Комментариев: 2
Посольство Израиля выразило удивление после восстановления в должности антисемита Василия Марущинца .
Василий Марущинца
Василий Марущинца
Открытые источники

Израильские власти удивило решение Шестого апелляционного административного суда восстановить в должности украинского дипломата-антисемита Василия Марущинца. Об этом МИД Израиля написал на странице в Facebook

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В посольстве Израиля выразили надежду, что Верховный Суд Украины отметит опасность поведения Василия Марущинца. Посол Израиля Джоэл Лион осуждает любые антисемитские проявления и отрицание Холокоста.

Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA относительно антисемитизма, - заявил посол.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа

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Теги: Израиль, Антисимит
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Комментариев (2)
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alex-zol    19.12.2019, 12:42
Оценка:  +2
alex-zol
мразота, которую так и не вычистила новая команда, их же и добьет!
fkrfyfan    19.12.2019, 12:37
Оценка:  0
fkrfyfan
Нацизм и герои-гитлеровцы - это политика современной украинской власти с 2014 года
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