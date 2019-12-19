В Израиле удивлены восстановлением в должности антисемита Марущинца

Посольство Израиля выразило удивление после восстановления в должности антисемита Василия Марущинца .

Израильские власти удивило решение Шестого апелляционного административного суда восстановить в должности украинского дипломата-антисемита Василия Марущинца. Об этом МИД Израиля написал на странице в Facebook.

Читай также: Бабченко выдворили из Израиля

В посольстве Израиля выразили надежду, что Верховный Суд Украины отметит опасность поведения Василия Марущинца. Посол Израиля Джоэл Лион осуждает любые антисемитские проявления и отрицание Холокоста.

Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA относительно антисемитизма, - заявил посол.

Скриншот facebook.com

Напомним, Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.