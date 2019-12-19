В Израиле удивлены восстановлением в должности антисемита Марущинца
Израильские власти удивило решение Шестого апелляционного административного суда восстановить в должности украинского дипломата-антисемита Василия Марущинца. Об этом МИД Израиля написал на странице в Facebook.
Читай также: Бабченко выдворили из Израиля
В посольстве Израиля выразили надежду, что Верховный Суд Украины отметит опасность поведения Василия Марущинца. Посол Израиля Джоэл Лион осуждает любые антисемитские проявления и отрицание Холокоста.
Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA относительно антисемитизма, - заявил посол.
Напомним, Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.