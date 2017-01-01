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Президент назначил новых послов в Китае, Молдове, Иордании и Катаре

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Указы о назначении были подписаны в среду, 18 декабря.
Зеленский подписал ряд указов о назначении послов
Зеленский подписал ряд указов о назначении послов
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении послов Украины в нескольких иностранных государствах. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

Так, дипломатические представительства за рубежом возглавят:

  • в Иордании – Мирослава Дмитриевна Щербатюк;
  • в Катаре – Андрей Михайлович Кузьменко;
  • в Молдове – Марк Александрович Шевченко;
  • в Китае – Сергей Алексеевич Камышев.

Напомним, ранее Зеленский назначил замглавы МИД Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН, а занимавшего ранее эту должность Владимира Ельченко – Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

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Теги: посол, Китай, Молдова, Катар, Иордания, Зеленский, президент, указ
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