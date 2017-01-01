Президент назначил новых послов в Китае, Молдове, Иордании и Катаре
Указы о назначении были подписаны в среду, 18 декабря.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении послов Украины в нескольких иностранных государствах. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
Так, дипломатические представительства за рубежом возглавят:
- в Иордании – Мирослава Дмитриевна Щербатюк;
- в Катаре – Андрей Михайлович Кузьменко;
- в Молдове – Марк Александрович Шевченко;
- в Китае – Сергей Алексеевич Камышев.
Напомним, ранее Зеленский назначил замглавы МИД Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН, а занимавшего ранее эту должность Владимира Ельченко – Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.
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