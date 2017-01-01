Главу НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Персона Сытника оказалась в реестре коррупционеров.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Об этом свидетельствуют данные Единого реестра коррупционеров.

Сытника внесли в реестр коррупционеров на основании постановление Ровенского апелляционного суда от 13 декабр. Служители Фемиды оставили без изменений решение суда первой инстанции, который признал виновным Артема Сытника в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (“Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков”). На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

Данные реестра коррупционеров скриншот

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К слову, это дело касалось отдыха Сытника в охотничьем угодье Ровенской области. Там глава НАБУ отдыхал 4-5 раз и каждый отдых обходился в сумму около 100 тысяч гривен.

Напомним, суд признал Сытника виновным в коррупции. Служители Фемиды решили судьбу главы НАБУ.

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