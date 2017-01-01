Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главу НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Комментариев: 0
Персона Сытника оказалась в реестре коррупционеров.
Артем Сытник
Артем Сытник
wikipedia.org

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Читай также: Суд признал главу НАБУ виновным. Сытник должен уйти с должности

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра коррупционеров.

Сытника внесли в реестр коррупционеров на основании постановление Ровенского апелляционного суда от 13 декабр. Служители Фемиды оставили без изменений решение суда первой инстанции, который признал виновным Артема Сытника в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (“Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков”). На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

Данные реестра коррупционеров
Данные реестра коррупционеров
скриншот

Читай также: В парламенте требуют уволить Сытника

К слову, это дело касалось отдыха Сытника в охотничьем угодье Ровенской области. Там глава НАБУ отдыхал 4-5 раз и каждый отдых обходился в сумму около 100 тысяч гривен.

Напомним, суд признал Сытника виновным в коррупции. Служители Фемиды решили судьбу главы НАБУ.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Сытник, суд, реестр коррупционеров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь