Путин: Тело Ленина трогать не надо

Президент РФ Владимир Путин назвал Ленина революционером, а не государственным деятелем.

Владимир Путин назвал “вождя мирового пролетариата“ Ленина революционером, а не государственным деятелем. Об этом сообщили российские СМИ.

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Путин заметил что, именно Ленин отдал некоторые российские земли Украине. Главная претензия к Ленину и его соратникам — они связали судьбу страны со своей партией. Как стала сыпаться партия, за ней посыпалась страна. Это кардинальная, фундаментальная ошибка при строительстве страны.

Тело Ленина трогать не надо, надо просто идти вперед и развиваться – уточнил Путин.

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Напомним, Путин рассказал, что думает о Зеленском

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