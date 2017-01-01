Без шансов: На Донбассе пенсионер попал сразу под две машины

В Мирнограде велосипедист погиб после двойного наезда.

На Донбассе пенсионер попал сразу под две машины dn.npu.gov.ua

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На Донетчине Автомобиль “Форд“ сбил мужчину на велосипеде. Тот упал на дорогу и оказался под колесами следующей машины. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Авария произошла в среду, 18 декабря, около 17.00 на ул. Соборной в Мирнограде. На месте работали следователи областного главка полиции.

Установлено, что на проезжей части столкнулись “Форд“ и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль “Ланос“, которым управляла местная жительница.

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В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Запорожье водитель маршрутки скончался прямо за рулем. Причины смерти водителя устанавливаются.

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