Под Винницей задержали военного, торговавшего амфетамином

При обысках по месту жительства военнослужащего следователи ГБР изъяли пакеты с расфасованным веществом.

Военному грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, задержали военнослужащего одной из воинских частей Винницкой области во время сбыта им амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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“По предварительной информации, военнослужащий совместно с гражданскими лицами наладили схему продажи амфетамина на территории города Винницы и Винницкой области“, - говорится в сообщении.

Во время санкционированных судом обысков по месту жительства военнослужащего следователи ГБР изъяли пакеты с расфасованным веществом извне похожим на наркотическое.

“Произошло задержание военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время незаконного сбыта им психотропного вещества - амфетамина“, - сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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