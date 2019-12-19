Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин высказался о Сталине и пообещал написать о Гитлере

Комментариев: 22
Президент РФ Путин сказал, что Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером.
Пресс-конференция Путина
Пресс-конференция Путина
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сказал что, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и подписывали документы. Об этом сообщили российские СМИ. 

Читай также: Путин: Тело Ленина трогать не надо

“Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР подписал пакт о ненападении последним. Да, советские войска вошли в Польшу, но после того, как польское правительство утратило контроль“,-  заявил Путин.

При этом Путин назвал неприемлемым решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к нацизму.

Также Путин намерен написать статью про Гитлера.

Я хочу статью написать, я ее обязательно опубликую, уже попросил моих коллег подобрать документы из архива, о том, как происходил процесс по умиротворению Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А Великобритания и Франция с ним встречались и бумажки подписали. Был подписан пакт Молотова - Риббентропа... Обращаю ваше внимание, и это очень важно, что Советский Союз последним подписал с Германией соглашение о ненападении, - заявил  Путин.

Напомним, Путин: Мы заинтересованы в транзите газа через Украину

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Путин, Россия, Нацизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (26)
Отсортировать по дате Вниз
Via_dolorosa    19.12.2019, 14:36
Оценка:  0
Via_dolorosa
Л_о_л_а--- после того что Советы устроили Украинцам они были готовы сотрудничать даже с сатаной только что б избавиться от красной чумы. При войне за независимость все средства хороши.
Л_о_л_а    19.12.2019, 14:33
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Примитивные кастрюли типа Коцмана обвиняют Сталина в контактах с Гитлером, пусть даже через посредников. При этом забывают то, что только что прочитали в статье, о чем и сказал Путин, кумиры тупых кастрюль с гитлером встречались и даже бумажки подписывали без посредников....
Via_dolorosa    19.12.2019, 14:24
Оценка:  +1
Via_dolorosa
сталин и гитлер одного сапога пара, сталин даже переплюнул австрийского художника по убитым своих же.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Сталин изначально был бандитом и человеческая жизнь его не волновала никогда. Есть хороший фильм "Привет от Кобы". Кто не смотрел - рекомендую.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:17
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Мне интересна ватная логика. Они кричат на всех углах, что это Хрущев подарил Крым Украине, хотя ни под одним документом в деле передачи подписб Хрущева не стоит. В то же время всем известно, что СССР дружил с Гитлеровской Германией. Но те же ватники теперь будут так же рьяно утверждать, что Сталин
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:18
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
не запятнал себя контактами с Гитлером.
tulchanin    19.12.2019, 14:34
Оценка:  -1
tulchanin
Ага, особенно дружба "проявилась" во время гражданской войны в Испании в тот период.
Хотя для Вас она и не гражданская война ?
Там же участвовали:
2065 граждан СССР + 648 самолётов 350 танков.
150 тыс. итальянцев, 50 тыс. немцев, 20 тыс. португальцев + 1000 самолетов и 950 единиц бронетехники.
kapablankas    19.12.2019, 13:59
Оценка:  +3
kapablankas
панове историки в сттатье один аспект- отсутствие личных встреч

а вы рванули в степь

сейчас до Мамая добежим
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:03
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ввх тоже сам лично танки на Донбасс не перегонял. И что из этого?
kapablankas    19.12.2019, 14:08
Оценка:  +2
kapablankas
Испани 1936
один в один
конечно Россия поставляет оружие на Донбас равно как и остальные страны только в другие бойни
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 13:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Т.е. Сталин, у которого был мощнейший аппарат контроля и слежки не знал, что делают его высокопоставленные чиновники? За кого ввх нас всех держит?
kapablankas    19.12.2019, 13:56
Оценка:  +1
kapablankas
ты прав на все 100
BabaYul    19.12.2019, 14:02
Оценка:  -2
BabaYul
Печально видеть как Вы деградируете. А раньше были вроде бы адекватным. Что с Вами? Промывание мозгов, или прогресссирующая деменция? Печально.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:05
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Видите ли ..... результат наблюдения зависит не только от состояния наблюдаемого, но и от состояния наблюдающего. Может сначала в своих мозгах проблемку поищешь?
BabaYul    19.12.2019, 14:07
Оценка:  -2
BabaYul
Да ставьте минусов сколько угодно. Но мне искренне жаль, что Вы деградируете и опускаетесь до уровня деревенского дурачка. Просто жаль.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Жалей сколько хочешь, но я на подобные примитивные манипуляции уже давно не ведусь. Придумай что-то новое и не крути эту заезженную пластинку.
Ser7    19.12.2019, 13:47
Оценка:  -1
Ser7
Угу. Не запятнал.Белый и пушистый.
Просто был союзником Гитлера в 1939году при разделе Польши.
Просто поставлял гитлеровской Германии стратегическое сырье.Просто поставлял авиабомбы для бомбардировки Англии...
Пора его в ранг святого возвести в рф.
kapablankas    19.12.2019, 13:55
Оценка:  -3
kapablankas
все правильно

единственное НО Сталин действительно ЛИЧНО с бесноватым не встречался в отличие от Чемберлена и Даладье
kapablankas    19.12.2019, 13:44
Оценка:  -2
kapablankas
пакт Молотова вынужденная мера, СССР некуда было деваться.

Московские переговоры накануне англичане французы слили
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 13:56
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Англичане и французы "слили" переговоры потому, что СССР потребовал разделить Европу. Англия отказала. Зато Гитлер охотно согласился.
kapablankas    19.12.2019, 14:01
Оценка:  -2
kapablankas
этого еще не слышал даже у поляков

так что вернем Европе земли Белорусии Украины молдовы
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Украина - это и так Европа.
Колишній-східняк    19.12.2019, 14:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А секретные протоколы Молотова-Риббентропа куда прикажете деть?
Колишній-східняк    19.12.2019, 13:33
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Лицемерие зашкаливает: Сталин не контачил, зато Молотов - да. А какая нах разница?
Колишній-східняк    19.12.2019, 13:35
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А совместный с вермахтом парад победы в Бресте?
VSHIVANKA    19.12.2019, 13:49
Оценка:  -5
VSHIVANKA
А ПРИСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ УЛИЦ КУИВА ЗВАНИЕ ФАШИСТСКОГО ХОЧУ И ПАЛАЧА ?
А ШЕСТВИЯ УКРОПНЫХ НАЦИКОВ С ФАКЕЛАМИ И ЗИГАМИ ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь