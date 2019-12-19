Путин высказался о Сталине и пообещал написать о Гитлере
Президент России Владимир Путин сказал что, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и подписывали документы. Об этом сообщили российские СМИ.
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“Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР подписал пакт о ненападении последним. Да, советские войска вошли в Польшу, но после того, как польское правительство утратило контроль“,- заявил Путин.
При этом Путин назвал неприемлемым решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к нацизму.
Также Путин намерен написать статью про Гитлера.
Я хочу статью написать, я ее обязательно опубликую, уже попросил моих коллег подобрать документы из архива, о том, как происходил процесс по умиротворению Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А Великобритания и Франция с ним встречались и бумажки подписали. Был подписан пакт Молотова - Риббентропа... Обращаю ваше внимание, и это очень важно, что Советский Союз последним подписал с Германией соглашение о ненападении, - заявил Путин.
Напомним, Путин: Мы заинтересованы в транзите газа через Украину
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Хотя для Вас она и не гражданская война ?
Там же участвовали:
2065 граждан СССР + 648 самолётов 350 танков.
150 тыс. итальянцев, 50 тыс. немцев, 20 тыс. португальцев + 1000 самолетов и 950 единиц бронетехники.
а вы рванули в степь
сейчас до Мамая добежим
один в один
конечно Россия поставляет оружие на Донбас равно как и остальные страны только в другие бойни
Просто был союзником Гитлера в 1939году при разделе Польши.
Просто поставлял гитлеровской Германии стратегическое сырье.Просто поставлял авиабомбы для бомбардировки Англии...
Пора его в ранг святого возвести в рф.
единственное НО Сталин действительно ЛИЧНО с бесноватым не встречался в отличие от Чемберлена и Даладье
Московские переговоры накануне англичане французы слили
так что вернем Европе земли Белорусии Украины молдовы
А ШЕСТВИЯ УКРОПНЫХ НАЦИКОВ С ФАКЕЛАМИ И ЗИГАМИ ?