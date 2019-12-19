Путин высказался о Сталине и пообещал написать о Гитлере

Президент РФ Путин сказал, что Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером.

Президент России Владимир Путин сказал что, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и подписывали документы. Об этом сообщили российские СМИ.

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“Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР подписал пакт о ненападении последним. Да, советские войска вошли в Польшу, но после того, как польское правительство утратило контроль“,- заявил Путин.

При этом Путин назвал неприемлемым решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к нацизму.

Также Путин намерен написать статью про Гитлера.

Я хочу статью написать, я ее обязательно опубликую, уже попросил моих коллег подобрать документы из архива, о том, как происходил процесс по умиротворению Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А Великобритания и Франция с ним встречались и бумажки подписали. Был подписан пакт Молотова - Риббентропа... Обращаю ваше внимание, и это очень важно, что Советский Союз последним подписал с Германией соглашение о ненападении, - заявил Путин.

Напомним, Путин: Мы заинтересованы в транзите газа через Украину

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