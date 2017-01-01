Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ГПУ появится отдел противодействия насилию в отношении детей

Комментариев: 0
Офис генерального прокурора пополнится еще одним отделом.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositfiles.com

В Офисе генерального прокурора появится отдел противодействия насилию в отношении детей.

Читай также: Скандальный прокурор Кулик может продолжить работу в СБУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что подразделение будет защищать права несовершеннолетних, которые стали жертвами насилия, и детей, являющихся свидетелями или потерпевшими в других уголовных производствах.

Раньше внимание уделялось несовершеннолетним, которые сами совершили преступления. Но мы видим серьезный пласт работы, что касается правонарушений, где они являются жертвами, ведь дети - наиболее уязвимые члены общества, поэтому мы и решили выделить следующие категории преступлений из общих производств, - заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Кроме того, в обязанности ювенальных прокуроров будет входить налаживание психологического состояния детей, которые стали жертвами насилия.

Структурные подразделения данного отдела будут созданы в регионах.

Читай также: Сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации на Донбассе

Также в ГПУ предоставили грустную статистику. Ежегодно жертвами таких преступлений становятся более 6 тыс детей. И значительная часть из них страдает от насилия от близких людей - своих родителей. Именно насилие в семье является самой распространенной категорией преступлений в  этом направлении. В течение 2019 года их количество достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.

Напомним, ГПУ выплатит скандальному экс-прокурору Кулику 1 млн грн. Скандальный прокурор отсудил у ГПУ крупную сумму денег.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГПУ, дети, насилие, отдел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь