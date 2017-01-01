В ГПУ появится отдел противодействия насилию в отношении детей

Офис генерального прокурора пополнится еще одним отделом.

В Офисе генерального прокурора появится отдел противодействия насилию в отношении детей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что подразделение будет защищать права несовершеннолетних, которые стали жертвами насилия, и детей, являющихся свидетелями или потерпевшими в других уголовных производствах.

Раньше внимание уделялось несовершеннолетним, которые сами совершили преступления. Но мы видим серьезный пласт работы, что касается правонарушений, где они являются жертвами, ведь дети - наиболее уязвимые члены общества, поэтому мы и решили выделить следующие категории преступлений из общих производств, - заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Кроме того, в обязанности ювенальных прокуроров будет входить налаживание психологического состояния детей, которые стали жертвами насилия.

Структурные подразделения данного отдела будут созданы в регионах.

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Также в ГПУ предоставили грустную статистику. Ежегодно жертвами таких преступлений становятся более 6 тыс детей. И значительная часть из них страдает от насилия от близких людей - своих родителей. Именно насилие в семье является самой распространенной категорией преступлений в этом направлении. В течение 2019 года их количество достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.

Напомним, ГПУ выплатит скандальному экс-прокурору Кулику 1 млн грн. Скандальный прокурор отсудил у ГПУ крупную сумму денег.

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