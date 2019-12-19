Социологи выяснили, как украинцы оценивают итоги нормандской встречи

Почти половина считает переговоры успехом Зеленского, а каждый десятый заявил, что вообще ничего не знает о саммите.

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Большинство украинцев считают, что саммит нормандской четверки, состоявшийся в Париже 9 декабря, прошел для Украины успешно. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг“.

Так, 66% опрошенных заявили, что хорошо осведомлены о саммите нормандской четверки. 20% респондентов признались, что кое-что слышали о нем, а 12% сообщили, что не знают ничего.

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Среди тех, что считает себя хорошо осведомленным о нормандском саммите, 40% назвали результаты этой встречи скорее успехом президента Зеленского, половина – ни успехом, ни неудачей. Тольки 7% увидели исключительно негатив в итогах саммита.

После саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%) и к президенту Франции Эмманюэлю Макрону (с 39 до 52%). В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг одобрения мировых лидеров со стороны украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.

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А вот отношение к президенту РФ Владимиру Путину после саммита в Украине не изменилось: позитивно его оценивают 16% респондентов, отрицательно - 72%.

Напомним, рейтинг премьера Гончарука выше, чем был у Яценюка и Гройсмана. Работу действующего главы правительства одобряет более трети украинцев.

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