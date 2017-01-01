Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Получил пожизненное: в Днепре убийца 3 суток сжигал тела отца и сына

Комментариев: 0
Днепровский суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
pinterest.com

Индустриальный райсуд Днепра приговорил к пожизненному заключению 33-летнего рецидивиста, который убил двоих человек, а затем в течение трех суток сжигал их тела на костре. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.  

Читай также: От домашнего насилия погибает больше украинцев, чем от войны на Донбассе

Сообщается, что трагедия произошла в Днепре в 2016 году. Осужденный пришел в гости домой к знакомому, между ними произошел конфликт. Мужчина вытащил нож и нанес хозяину квартиры смертельное ранение в грудь.

В квартире также находился 14-летний сын погибшего, который попытался остановить убийцу. Понимая, что мальчик является свидетелем убийства, преступник ударил его ножом в грудную клетку.

Чтобы спрятать следы преступления, убийца вывез тела в машине жены погибшего мужчины. На территории своего дома он пытался сжечь тела три дня подряд.

Напомним, в Херсоне братья убили знакомого из-за 200 гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: убийство, Днепр, пожизненное заключение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь