Получил пожизненное: в Днепре убийца 3 суток сжигал тела отца и сына

Днепровский суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Индустриальный райсуд Днепра приговорил к пожизненному заключению 33-летнего рецидивиста, который убил двоих человек, а затем в течение трех суток сжигал их тела на костре. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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Сообщается, что трагедия произошла в Днепре в 2016 году. Осужденный пришел в гости домой к знакомому, между ними произошел конфликт. Мужчина вытащил нож и нанес хозяину квартиры смертельное ранение в грудь.



В квартире также находился 14-летний сын погибшего, который попытался остановить убийцу. Понимая, что мальчик является свидетелем убийства, преступник ударил его ножом в грудную клетку.



Чтобы спрятать следы преступления, убийца вывез тела в машине жены погибшего мужчины. На территории своего дома он пытался сжечь тела три дня подряд.



Напомним, в Херсоне братья убили знакомого из-за 200 гривен.

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