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Илья Кива третий раз стал отцом, - экс-нардеп

Комментариев: 5
Стало известно о пополнении в семе Кивы.
Илья Кива
Илья Кива
facebook.com/kivailya

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Илья Кива стал отцом третий раз.

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Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале

По информации Мосийчука, у Ильи Кивы родилась дочка. Он принес свои поздравления.

Поздравляю народного депутата Илью Киву с рождением дочери! Пусть растет здоровой и счастливой на радость родителям! - написал Мосийчук.

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Напомним, Кива устроил драку в Раде. Он избил “слуг” и накинулся на женщину. На заседании аграрного комитета Верховной Рады Украины нардеп Илья Кива устроил масштабную драку и даже накинулся на женщину.

 

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Теги: пополнение, семья, Илья Кива, рождение дочери
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:32
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Надо было его кастрировать, когда справку в дурке делали.
Сливной_Бачок    19.12.2019, 14:25
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Так у него же справка шизофреника. Это же сколько дур такие гены размножили?
fimatut    19.12.2019, 14:18
Оценка:  0
fimatut
Минусите дальше.........
fimatut    19.12.2019, 14:09
Оценка:  0
fimatut
Для меня Кива не авторитет Но в его словах много ИСТИНЫ......Дочурке здоровья.......
Lyonya-Space    19.12.2019, 14:01
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Не зря свой прибор на работе разминает!
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