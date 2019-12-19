Илья Кива третий раз стал отцом, - экс-нардеп

Стало известно о пополнении в семе Кивы.

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Илья Кива стал отцом третий раз.

Читай также: Психдиагноз мог помочь Киве избежать наказания за взятку - СМИ

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале

По информации Мосийчука, у Ильи Кивы родилась дочка. Он принес свои поздравления.

Поздравляю народного депутата Илью Киву с рождением дочери! Пусть растет здоровой и счастливой на радость родителям! - написал Мосийчук.

Читай также: Давид Арахамия стал отцом двойни

Напомним, Кива устроил драку в Раде. Он избил “слуг” и накинулся на женщину. На заседании аграрного комитета Верховной Рады Украины нардеп Илья Кива устроил масштабную драку и даже накинулся на женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.