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Путин высказался о сакральном значении земли для украинцев

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На пресс-конференции в Москве Путин рассказал о сакральном значении земли для Украинцев.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос земли для Украины чрезвычайно важен, а подготовка к ее продаже ведется по требованию ряда западных структур. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции. 

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“Другие западники - ЕС - требуют, чтобы кругляк (лес-ред.) разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется, скоро там голые скалы будут, если кругляк будут вывозить. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать. Для украинцев земля носит сакральное значение, я это понимаю. Золотые земли!“, - прокомментировал Путин.

Напомним, “Там их нет”: Путин рассказал, откуда на Донбассе танки и военные

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Теги: Путин, Россия
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