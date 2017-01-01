"Драконовские" инициативы Бородянского угрожают свободе слова и СМИ

Медиаинициативы министра Бородянского угрожают свободе слова и ослабляют СМИ.

В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность “драконовскими“ медиаинициативами министра Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ. Об этом написал глава Союза Журналистов Сергей Томиленко у себя в Facebook.

Читай также: Путин высказался о сакральном значении земли для украинцев

Томиленко отметил что, в мониторинговой миссии ООН по правам человека уже предостерегли Украину от несоразмерных ограничений свободы выражения мнений и свободы СМИ при подготовке закона о борьбе с дезинформацией.

Сейчас обнародованы только слайды законопроекта. Они содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах. Среди них — уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого “омбудсмена по информации“, а фактически – цензора от государства, и другие. Под прицелом оказываются, прежде всего, журналисты-расследователи, а также “неудобные“ для власти СМИ, - заметил глава.

Скриншот facebook.com

Также в правлении НСЖУ надеются, что правительство примет к сведению подписанную накануне выборов президентом Украины Владимиром Зеленским Декларацию в защиту свободы слова.

Журналисты также ждут, что во исполнение взятых на себя в Декларации обязательств президент Зеленский сможет объяснить министру необходимость соблюдение в Украине свободы слова

Читай также: Путин высказался о Сталине и пообещал написать о Гитлере

Напомним, Под Львовом сожгли редакцию газеты “Голос Самборщины“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.