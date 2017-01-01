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"Драконовские" инициативы Бородянского угрожают свободе слова и СМИ

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Медиаинициативы министра Бородянского угрожают свободе слова и ослабляют СМИ.
Национального союза журналистов Украины
Национального союза журналистов Украины
facebook.com

В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность “драконовскими“ медиаинициативами министра Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ. Об этом написал глава Союза Журналистов Сергей Томиленко у себя в Facebook

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Томиленко отметил что, в мониторинговой миссии ООН по правам человека уже предостерегли Украину от несоразмерных ограничений свободы выражения мнений и свободы СМИ при подготовке закона о борьбе с дезинформацией.

Сейчас обнародованы только слайды законопроекта. Они содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах. Среди них — уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого “омбудсмена по информации“, а фактически – цензора от государства, и другие. Под прицелом оказываются, прежде всего, журналисты-расследователи, а также “неудобные“ для власти СМИ, - заметил глава.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Также в правлении НСЖУ надеются, что правительство примет к сведению подписанную накануне выборов президентом Украины Владимиром Зеленским Декларацию в защиту свободы слова.

Журналисты также ждут, что во исполнение взятых на себя в Декларации обязательств президент Зеленский сможет объяснить министру необходимость соблюдение в Украине свободы слова 

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Напомним, Под Львовом сожгли редакцию газеты “Голос Самборщины“

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Теги: СМИ, Украина
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