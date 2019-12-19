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Путин назвал часть Украины исконно русскими землями

Комментариев: 58
Глава Кремля назвал Причерноморье и Донбасс исконно русскими территориями, которые были переданы Украине во времена СССР.
Путин заявил, что РФ сейчас "с этим разбирается"
Путин заявил, что РФ сейчас "с этим разбирается"
EPA/UPG
Президент России Владимир Путин назвал часть территорий Украины исконно русскими землями и добавил, что РФ теперь с этим разбирается, о чем стало известно на пресс-конференции, транслируемой 19 декабря российскими телеканалами.

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Эту речь он сказал, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину.

“Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

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Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек.

Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму. И что получилось?  Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях.

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Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой “для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине“, потому что Украина была сельская территория.

Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся“.  
 
 
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Теги: Россия, пресс-конференция, Владимир Путин, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (59)
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xapi3mat    19.12.2019, 15:34
Оценка:  +3
xapi3mat
исконые монгло-татары? чудесссаааа!
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Татары - это их завоеватели. Из татар пошла вся их знать. А простой народ - мордва, меря, мурома, мокша, чудь, весь, эрзя, пермь, ямь .....
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:43
Оценка:  -3
Л_о_л_а
А в Галиции монголо-татары были? А в Киеве??? Йой, як невдлобно получилось...
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:47
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
В Киеве они именно "были". А вот Москву они построили и живут там до сих пор. А оккупация Киева длилась не более 80 лет, судя по вашим летописям.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:48
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Москву татары строили?))))))) Крымские, наверное????))))))))
ты не в институте нац. памяти имени Альцгеймера, случайно, работаешь?
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:32
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Специально для Лолы - цитата В.И.Даля:
"Что Погодинъ ни говори, а гораздо более половины земляковъ нашихъ - обрусевшая чудь. "

Ну и дальше по тексту.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:42
Оценка:  -4
Л_о_л_а
И что ты этим хотел мне сказать?
Твои земляки кто? монголо-татары? Кстати, до чуди, монголы не дошли, а вот до Галиции - таки да...
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:45
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Они из Европы шли что ли? А написал я это к тому, что твои россияне или русские - называй как хочешь - никакого отношения к Руси не имели и не имеют.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:47
Оценка:  -5
Л_о_л_а
А твои имеют? Если монголо-татары по твоим потоптались? Теперь я понимаю почему у вас такая любовь к крымским татарам...)))
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:49
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А ч понимаю откуда у тебя нелюбовь к ним. Твоя Москва только в 1700 году перестала дань Крыму платить.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:51
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Каким боком я к Москве? Она такая же моя как и твоя....
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:52
Оценка:  -4
Л_о_л_а
И да... крымских татар я не люблю, как и бандеровцев и по тем же причинам.
C!    19.12.2019, 15:25
Оценка:  +2
C!
Это те " исконно-русские земли" , куда в несколько волн заселили мокшан ? После голодомора.А также в 50, 60 , 70, 80 гг. Давали подъемные, квартиры, ссуды на стройку дома. Потом кварталами одни мокшане. Притом это самые грязные части города.
ЗаУкраїну    19.12.2019, 15:29
Оценка:  -4
ЗаУкраїну
самые грязные части Украины, относятся к галичанским областям.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:33
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Если взять старые карты, то слово ROSSIA написано как раз на территории Галичины. Прямо возле Львова.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:37
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Опечатка. RUSSIA.
Колишній-східняк    19.12.2019, 15:19
Оценка:  +7
Колишній-східняк
На Донбассе украинцев выморили голодомором. Заселили российскими переселенцами и стало всё это исконными российскими землями.
xapi3mat    19.12.2019, 15:36
Оценка:  +6
xapi3mat
и крым так же - ток татар в узбекистан на товарняке!
Кайдаш    19.12.2019, 15:19
Оценка:  +5
Кайдаш
И тут Х у й л а понесло....
Путин_xyйло    19.12.2019, 15:19
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Если эти земли и "исконно русЬкие", то какое до этого дело Московии?
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:19
Оценка:  -8
Л_о_л_а
А Украине?
Путин_xyйло    19.12.2019, 15:26
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Русь — обширный этнокультурный регион в Восточной Европе. Возникшее на этих землях влиятельное Древнерусское государство, политический расцвет которого пришёлся на X—XI века... Когда там "масква" обЪявилась?
Путин_xyйло    19.12.2019, 15:27
Оценка:  +3
Путин_xyйло
В некоторых источниках, относящихся к XI—XII векам, употребление понятий Русь или Русская земля ограничивается лишь Киевским княжеством.
Путин_xyйло    19.12.2019, 15:28
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Л_о_л_а чЁ, лола, правда не "вставляет"?
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:37
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Так это Русь, а украина тут каким боком?
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:38
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Русь и ее центр располагалась ВСЕГДА на территории современной Украины.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:41
Оценка:  -3
Л_о_л_а
РУСЬ?????? А мы говорим о государстве Украина.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:43
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Начнем с того, что государства Русь не было (в нашем понимании этого слова).
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:45
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Я знаю, везде была одна Украина и Черное море галицаи выкопали...
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:48
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Уже даже последние дегенераты не повторяют эту тупую шутку, а ты до сих пор с ней носишься, как цыган с писаной торбой.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:50
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Как это, вон ниже - Украина - это Ростов, таганрог и вообще - весь мир....который з вамы, порохоботами....))))
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:18
Оценка:  -9
Л_о_л_а
Государство Украина появилось на карте мира в 1991 году, о чем вы там внизу, кастрюли, кукарекаете?
Путин_xyйло    19.12.2019, 15:21
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Л_о_л_а Тебе не обязательно свою дурь на обозрение выставлять Может кто подумает что ты не курица!
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
На европейских картах Украина появилась в средние века, а вот ваша расея до 19 века называлась Московия.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:40
Оценка:  -5
Л_о_л_а
Да ты свистишь....покажи мне карту, европейскую, на которой написано - Украина
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Есть в ютубе хороший канал, на котором не только рассказывают, но и показывают множество таких карт. Канал называется "История Руси". Я не буду тут приводить все карты. Найдешь и посмотришь сама, если тебе это действительно интересно.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:45
Оценка:  -5
Л_о_л_а
Украины нет ни на одной карте
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Лола. Ты отрицаешь очевидные вещи. Вести дискуссию с тобой - как со стенкой. Поэтому я прекращаю отвечать на твои реплики. Теперь только минус. Даже не читая.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:59
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Какие на фик очевидные вещи? Государство Украина появилась на карте мира ВПЕРВЫЕ в 1991 году...Понятное дело, ты не можешь мне возразить аргументированно поэтому и минусишь....
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:10
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Вот собственно для этого Украина и нужна Москве. Если говорить правду, то Русь - это Украина. И Московия к Руси никакого отношения не имеет. И тогда Москве нужно будет начинать свою истори. с того, как Москва была основана татарами в конце 13 века и как несколько веков платила дань татарам.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:10
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
А так же придется признать, что государства "русских" НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:17
Оценка:  -7
Л_о_л_а
А какое существует? государство украинских или галицайских?
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:18
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Украинских кого?
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:19
Оценка:  -8
Л_о_л_а
Того, кого и русских....))))
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:25
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну так это ж россияне вдруг стали называть себя русскими. Русские россияне. Смешно, правда?
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:36
Оценка:  -4
Л_о_л_а
Так это Ельцын придумал, чтобы ВСЕ нации, которые населяют Россию жили в мире, не выделяя ни одну нацию.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:38
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это было еще при Сталине.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:46
Оценка:  -4
Л_о_л_а
при Сталине был российский народ
Coюзник    19.12.2019, 15:09
Оценка:  +3
Coюзник
А таблеток от жадности не пробывал принемать ???
Coюзник    19.12.2019, 15:10
Оценка:  +1
Coюзник
А Кубань и Краснодарский край не хочет вернуть?
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:11
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Курск, Воронеж, Ростов, Таганрог ....
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:18
Оценка:  -6
Л_о_л_а
А каким боком они к Украине?
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 15:18
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Всеми.
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:20
Оценка:  -7
Л_о_л_а
Например, хоть один бок назови
Кайдаш    19.12.2019, 15:22
Оценка:  +4
Кайдаш
Лола, если Чехов бы воскрес, его в РФ посадили за одну только фразу: "Я родился в украинском городе Таганроге.."
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:39
Оценка:  -5
Л_о_л_а
Еще раз.....Таганрог основан Петром Первым, каким боком к нему Украина?
Колишній-східняк    19.12.2019, 15:06
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Несёт какую-то отсебятину.
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