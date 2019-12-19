Путин назвал часть Украины исконно русскими землями

Глава Кремля назвал Причерноморье и Донбасс исконно русскими территориями, которые были переданы Украине во времена СССР.

Путин заявил, что РФ сейчас "с этим разбирается" EPA/UPG

Президент России Владимир Путин назвал часть территорий Украины исконно русскими землями и добавил, что РФ теперь с этим разбирается, о чем стало известно на пресс-конференции, транслируемой 19 декабря российскими телеканалами. Читай также: Разведение сил на Донбассе: Путин заявил об "ошибке Киева" Эту речь он сказал, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину.

“Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Читай также: Путин рассказал, что думает о Зеленском Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек.

Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму. И что получилось? Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях. Читай также: Путин высказался о Сталине и пообещал написать о Гитлере Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой “для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине“, потому что Украина была сельская территория.

Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся“.