Путин назвал часть Украины исконно русскими землями

Глава Кремля назвал Причерноморье и Донбасс исконно русскими территориями, которые были переданы Украине во времена СССР.
Президент России Владимир Путин назвал часть территорий Украины исконно русскими землями и добавил, что РФ теперь с этим разбирается, о чем стало известно на пресс-конференции, транслируемой 19 декабря российскими телеканалами.
Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек.
Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму. И что получилось? Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях.
Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой “для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине“, потому что Украина была сельская территория.
Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся“.
ты не в институте нац. памяти имени Альцгеймера, случайно, работаешь?
"Что Погодинъ ни говори, а гораздо более половины земляковъ нашихъ - обрусевшая чудь. "
Ну и дальше по тексту.
Твои земляки кто? монголо-татары? Кстати, до чуди, монголы не дошли, а вот до Галиции - таки да...