Нужна модернизация Минских соглашений - помощник Зеленского

В частности нужно "модернизировать" договоренности в части контроля за соблюдением режима тишины и в вопросе контроля границы.

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Модернизация Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе позволит обеспечить их работоспособность. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью “Интерфакс-Украина“.

Он отметил, что Минские соглашения – это единственная платформа, существующая на сегодняшний день, которая позволяет урегулировать конфликт на Донбассе. Ради достижения этих соглашений было потрачено много сил, поэтому важно сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки:

Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, - может быть, - отметил Ермак.

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В качестве примера того, что следует изменить в Минских соглашениях, президентский помощник назвал создание действенного механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня:

Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает, - предложил он.

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При этом Ермак отметил, что лично он бы не стал подписывать некоторые положения Минских соглашений. В частности, по его словам, точно требует корректировки пункт о передаче Украине контроля над границей:

Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию, - сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны пройти согласно украинскому законодательству, которое не позволяет проводить выборы в условиях присутствия иностранных военных частей и незаконных вооруженных формирований. Также выборы невозможны, если граница не контролируется правительством Украины.

Напомним, Путин заявил, что встревожен идеей Зеленского изменить Минские соглашения. Встреча в нормандском формате, намеченная на апрель, станет актуальной, если будут позитивные изменения, говорит Путин.

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