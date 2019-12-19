Под Одессой лицеисты сняли видео издевательств над мальчиком

Издевательства подростки снимали на мобильный телефон.

В Одесской области расследуют факт пыток малолетнего ребенка, в котором подозреваются двое 16-летних подростков.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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О происшествии в полицию сообщила мать пострадавшего. Проверяя указанное обращение, полицейские обнаружили видео, которое распространялось в социальных сетях, и установили лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления. Ими оказались двое 16-летних учащихся профессионального лицея, один из которых уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Установлено, что событие имело место в арендованной квартире одного из лицеистов. Правонарушители в присутствии еще четырех несовершеннолетних свидетелей избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться. Свои противоправные действия подростки снимали на мобильный телефон.

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Указанное событие квалифицировано правоохранителями по ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание). Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к правонарушению. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщалось в июле 2018 года, в Ужгороде 16-летний парень изнасиловал 9-летнего мальчика.

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