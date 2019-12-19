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"Донбасс порожняк не гонит": Путин высказался о жителях оккупированных территорий

Комментариев: 2
На пресс-конференции Владимир Путин сказал что, Донбасс порожняк не гонит, так он высказался о жителях Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
kremlin.ru/

Президент РФ Путин считает, что Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с сепаратистами на Донбассе “силовым методом“. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции. 

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Как сказал Путин, если стать на позицию диалога, то проблема будет решена. Если будут приниматься и “дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать“ – высказался президент РФ.

Донбасс порожняк не гонит. Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут,– сказал Путин.

Справка. “Донбасс порожняк не гонит“ – это распространенная на Донбассе фраза, известная с 40-50-х годов 20-го века. Буквально означает, что из Донбасса вагоны без угля (порожняк) не приходят, а иносказательно фраза означала, что на Донбассе вообще отличные мастера, которые предоставляют услуги высшего качества. Выражение было моральной компенсацией тяжелого и опасного труда шахтера. Фраза стала популярной в 2000 году благодаря Виктору Януковичу. Учитывая его криминальное прошлое, фраза приобрела новое значение. Выражение “гнать порожняк“ означает “говорить чушь, ложь“ и является синонимом фразы “не отвечать за базар“.

Напомним, Путин высказался о Сталине и пообещал написать о Гитлере

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Теги: Путин, Донбасс, ОРДЛО
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    19.12.2019, 15:04
Оценка:  -1
WTF2wtf
Какой нах "конфликт с сепаратистами" на оккупированном россией Донбассе?
Лицемерный ублюдок этот глава оккупантов, опустивший Донбасс ...
Ponadyser    19.12.2019, 15:09
Оценка:  0
Ponadyser
Донбасс защищает юго-восточные границы РФ от вторжения ЕС и НАТО. А майдавонь - это средство достижения цели
Путин_xyйло    19.12.2019, 15:30
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Ponadyser Перди в трубу, не отвлекайся! Не вгоняй газпром в убытки!
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