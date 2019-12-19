Кучма рассказал подробности об обмене пленными

В ближайшее время должна состояться видеоконференция по вопросу обмены пленными.

20 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит возможность обмена пленными до Нового года. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

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“Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и Президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц“, отметили у Кучмы.



Бывший президент Украины отметил, что переговоры проходят не легко, но процесс продолжается. В ближайшее время должна состоятся скайп-конференция, где стороны попытаются договориться об обмене до Нового года.

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“Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся – неизвестно. Но Президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома”, - отметил Кучма.



Напомним, в Киеве начался брифинг представителей Украины в ТКГ.

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