Кучма рассказал подробности об обмене пленными
20 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит возможность обмена пленными до Нового года. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
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“Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и Президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц“, отметили у Кучмы.
Бывший президент Украины отметил, что переговоры проходят не легко, но процесс продолжается. В ближайшее время должна состоятся скайп-конференция, где стороны попытаются договориться об обмене до Нового года.
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“Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся – неизвестно. Но Президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома”, - отметил Кучма.
Напомним, в Киеве начался брифинг представителей Украины в ТКГ.
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