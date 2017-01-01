Многострадальный законопроект, который рассматривался парламентом еще с 2017 года, наконец, принят.

Рада поддержала Избирательный кодекс с поправками Зеленского кадр из видео

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Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского. За такое решение проголосовали 330 народных депутатов, говорится в карточке законопроекта на сайте парламента. Документ поддержали представители всех фракций и групп.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении Верховной Радой 8 созыва 7 ноября 2017 года, в целом – 11 июля 2019 года.

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Президент Владимир Зеленский вернул его в парламент уже 9 созыва на повторное рассмотрение со своими предложениями 13 сентября 2019 года.

Всего было 17 предложений Зеленского. Как пояснил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, Зеленский не мог подписать прежнюю редакцию Избирательного кодекса, так как та содержала положения, которые не соответствуют Конституции и не согласуются с другими законодательными актами.

Несмотря на задекларированное введение избирательной системы с открытыми региональными списками, кодекс содержит положения, характерные для закрытых списков. Указанное обусловлено тем, что партия гарантированно получает 10 мандатов, распределяемых в порядке очередности по общегосударственному списку, - рассказал он.

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По словам Стефанчука, такой механизм нивелировал бы волеизъявление избирателей и гарантировал бы прохождение в парламент кандидатов, независимо от персонифицированного голосования.

Также положения старой версии кодекса допускали нивелирование принципа гендерного равенства, не обеспечивали равный доступ всех кандидатов и субъектов, их выдвижение в представительство в избирательных комиссиях, не предусматривали достаточных механизмов обеспечения реализации избирательных прав отдельных категорий лиц.

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Наконец, положения Кодекса необоснованно затрудняли соблюдение требований ценза оседлости, ограничивали право общественных организаций обжаловать в суде решения ЦИК по официальным наблюдателям и т.д.

Все эти замечания были учтены депутатами при голосовании 19 декабря.

Трансляция работы Верховной Рады:

Напомним, Конституционный Суд разрешил сократить количество депутатов Верховной Рады. Законопроект об уменьшении числа депутатов признали конституционным.

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