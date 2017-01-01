Штрафы за "евробляхи" отсрочили
Верховная Рада монобольшинством в четверг, 19 декабря, отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года. Об этом говориться на официальном сайте Верховной Рады.
Читай также: На пресс-конференцию Путина впервые пустили “рупоров ЛДНР”
За законопроект №2288, которым вносятся соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины, во втором чтении и в целом проголосовали 285 народных депутатов.
Авторы законопроекта отмечают, что разработали его с целью создания предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растормаживания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.
Напомним, “Евробляхеры“ обвинили Зеленского в нарушении обещаний
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.