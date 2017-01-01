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Штрафы за "евробляхи" отсрочили

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Верховная Рада отсрочила штрафы за "евробляхи".
"Евробляхи"
"Евробляхи"
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Верховная Рада монобольшинством в четверг, 19 декабря, отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года. Об этом говориться на официальном сайте Верховной Рады. 

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За законопроект №2288, которым вносятся соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины, во втором чтении и в целом проголосовали 285 народных депутатов.

Авторы законопроекта отмечают, что разработали его с целью создания предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растормаживания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Напомним, “Евробляхеры“ обвинили Зеленского в нарушении обещаний

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Теги: "Евробляхи", Украина
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