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НАБУ вручит подозрения ряду экс-депутатов Рады

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Бюро готово к вручению очередных подозрений.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
nabu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро Украины вручит подозрения еще ряду бывшим депутатам Верховной Рады за обман и незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственный источник в НАБУ.

Дальше будут и другие подозреваемые, - сообщил источник.

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По информации инсайдера издания, подозрения готовятся ряду экс-депутатов и вероятно также действующим депутатам парламента.

Напомним, в НАБУ рассказали, куда деваются конфискованные деньги коррупционеров. В Украине активно создаются специализированные учреждения по розыску и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

 

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Теги: НАБУ, экс-депутаты, незаконная компенсация
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