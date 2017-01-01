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Боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь в "казаки" через соцсети

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СБУ заблокировала очередную попытку боевиков завербовать украинскую молодежь.
Боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь в "казаки" через соцсети
Боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь в "казаки" через соцсети
СБУ / Facebook

СБУ предотвратила попытку боевиков “Л/ДНР“ завербовать молодого парня. Попытка состоялась через одну из запрещенных в Украине соцсетей. Об этом сообщает СБУ. 

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“Представитель одного из “казачьих полков“ начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в “преимуществах“ присоединения к сепаратистам - отметили в СБУ. 

Чтобы пополнять свои ряды, боевики прибегают к манипуляциям, принуждению и запугиванию - говорится в сообщении

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“Для поступления на “службу“ парню нужно было нелегально прибыть на оккупированную территорию для прохождения медицинской комиссии. О намерениях студента стало известно СБУ, которые задержали парня и разъяснили ему возможные последствия такого необдуманного шага“ - подытожили в СБУ. 

Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контактах с ними - отмечено в сообщении

Напомним, в ГУР заявили, что оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды.

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Теги: боевики, ЛНР, ДНР, вербовка
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