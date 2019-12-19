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"Луганская сторона" готова передать Украине 30 пленных

Комментариев: 1
Власти "ЛНР" в рамках обмена готовы передать Украине 30 пленных .
Ольга Кобольцева
Ольга Кобольцева
Скриншот

Представитель сепаратистов “ЛНР“ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева заявила, что “ЛНР“ готова передать Киеву в рамках обмена пленными до 30 человек. Об этом сообщает сайт сепаратистов. 

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По словам Кобольцевой, представители Украины в ходе заседания ТКГ в Минске, якобы выступили с предложением уменьшить число людей, которых планируют включить в список для обмена.

Но здесь самое, что, я считаю, кощунственное было, они были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны, - заявила представитель боевиков.

Напомним, Разведение сил на Донбассе: Путин заявил об “ошибке Киева“

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Теги: "ЛНР", Обмен пленными, Минск
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Комментариев (1)
Woodbrother    19.12.2019, 15:55
Оценка:  +1
Woodbrother
НЕТ НИКАКОЙ ЛНР. ЕСТЬ БАНДИТСКАЯ ГРУППИРОВКА В ОРДЛО, СОСТОЯЩЯЯ ИЗ РАССЕЙСКИХ ОККУПАНТОВ,
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