"Луганская сторона" готова передать Украине 30 пленных

Власти "ЛНР" в рамках обмена готовы передать Украине 30 пленных .

Представитель сепаратистов “ЛНР“ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева заявила, что “ЛНР“ готова передать Киеву в рамках обмена пленными до 30 человек. Об этом сообщает сайт сепаратистов.

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По словам Кобольцевой, представители Украины в ходе заседания ТКГ в Минске, якобы выступили с предложением уменьшить число людей, которых планируют включить в список для обмена.

Но здесь самое, что, я считаю, кощунственное было, они были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны, - заявила представитель боевиков.

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