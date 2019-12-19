Установлен новый рекорд - чтобы создать елку, понадобилось 4 тысячи круассанов и 36 имбирных пряников.

Под Тернополем создали самую большую елку из круассанов

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Под Тернополем создали самую большую елку из круассанов

В Тернопольской области установили рекорд Украины, создав самую большую елку из круассанов.

Об этом сообщили в пресс-службе Шумской объединенной территориальной общины, передает Униан.

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Фиксация рекорда состоялась сегодня на центральной площади Шумска, где в 12.00 прошло открытие новогодней елки. Рядом с ней в форме елки расставили 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников.

Стоит отметить, что пряники расставили схематично так, как размещены 36 сел, входящих в состав Шумской ОТГ. Затем был зафиксирован национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая елка из круассанов".

После фиксации рекорда круассанами и горячим чаем угостили собравшихся на открытии елки детей и жителей города.

Как сообщалось 10 декабря, в аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов.

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