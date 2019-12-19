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Под Тернополем создали самую большую елку из круассанов

Комментариев: 1
Установлен новый рекорд - чтобы создать елку, понадобилось 4 тысячи круассанов и 36 имбирных пряников.
Под Тернополем создали самую большую елку из круассанов
© shumska-gromada.gov.ua
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  • После фиксации рекорда "елку" съели
  • После фиксации рекорда "елку" съели
  • После фиксации рекорда "елку" съели
Под Тернополем создали самую большую елку из круассанов
После фиксации рекорда "елку" съели
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В Тернопольской области установили рекорд Украины, создав самую большую елку из круассанов.

Об этом сообщили в пресс-службе Шумской объединенной территориальной общины, передает Униан.

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Фиксация рекорда состоялась сегодня на центральной площади Шумска, где в 12.00 прошло открытие новогодней елки. Рядом с ней в форме елки расставили 4 тыс. круассанов и 36 имбирных пряников.

Стоит отметить, что пряники расставили схематично так, как размещены 36 сел, входящих в состав Шумской ОТГ. Затем был зафиксирован национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая елка из круассанов".

После фиксации рекорда круассанами и горячим чаем угостили собравшихся на открытии елки детей и жителей города.

Как сообщалось 10 декабря, в аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов.

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Теги: рекорд, елка, Тернопольская область
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Комментариев (1)
Л_о_л_а    19.12.2019, 15:56
Оценка:  -2
Л_о_л_а
И будут радоваться как бабуины.....Даже Северная Корея новый город построила, а тут как не шаровары на 100 метров так бутерброд на 50....
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