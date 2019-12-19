Дело ПриватБанка: на митинге появился “двойник Коломойского”

У стен суда собрался митинг.

Под зданием суда, где сегодня, 19 декабря, рассматривают дело ПриватБанка, появился "двойник" известного украинского олигарха Игоря Коломойского, наряженный в костюм Деда Мороза.

Читай также: Возвращение Привата Коломойскому невозможно - НБУ

Видео с участием странного Деда Мороза опубликовал у себя на странице в Facebook издание Украина.Комментарии.

Шо вы все тут собрались? Отдайте мой банк, - выкрикивал тут похожий на олигарха мужчина.

Читай также: Дубинский обещает блокировать законопроект, затрагивающий Коломойского

“Дед Мороз”, похожий на Коломойского сыграл с активистами в игру “Беня”. Люди должны были кидать металлические дротики, а за это получают шоколадные гривны.

Также “Дед Мороз” начал интересоваться у участников акции о том, что у них находится в карманах. Он предложил положить телефоны и содержимое карманов в его красный мешок.

Присутствие “двойника Коломойского” развлекло публику. Все получили массу положительных эмоций.

Напомним, ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского. Иск подали в израильский суд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.