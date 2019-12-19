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МОУ анонсировало введение военного Е-билета

Комментариев: 3
Также предусматривается введение электронных рапортов .
Электронный документооборот в приоритете Минобороны
Электронный документооборот в приоритете Минобороны
mil.gov.ua

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.

Об этом он заявил в ходе презентации “Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины“ в четверг в Киеве, передает “Интерфакс-Украина“.

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“В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор“, - отметил Марценюк.

Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры. Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

Как сообщалось, 18 декабря генерала Марченко освободили из СИЗО за 20 млн. гривен залога.

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Теги: Минобороны, диджитализация, военный билет
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Комментариев (3)
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ТТ69    19.12.2019, 16:45
Оценка:  +1
ТТ69
чМОУ анонсируй когда долги по квартирам , вещевому, поднайому, пенсиям и т.д. возвращать будут....
МаксимУм    19.12.2019, 16:42
Оценка:  +1
МаксимУм
Ага, верю! У нас сейчас бумажной работы в 100 раз больше чем в 2014 году...
ТТ69    19.12.2019, 16:46
Оценка:  +1
ТТ69
обещать не значит жениться - девиз моу уже 28 лет
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