МОУ анонсировало введение военного Е-билета

Также предусматривается введение электронных рапортов .

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.

Об этом он заявил в ходе презентации “Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины“ в четверг в Киеве, передает “Интерфакс-Украина“.

Читай также: У киевлян сдали нервы: Пассажиры устроили погром в метро

“В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор“, - отметил Марценюк.

Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры. Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

Как сообщалось, 18 декабря генерала Марченко освободили из СИЗО за 20 млн. гривен залога.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram