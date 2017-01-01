Нитраты, кишечная палочка, фальсификат: что в Киеве нашли в продуктах

В Киеве проверили продукты на качество .

В течение 2019 года после проверки продуктов в Киеве обнаружили отдельные случаи реализации продукции и сырья с превышением нитратов, фальсификатами, а также – кишечной палочкой. Об этом заявил начальник ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, агентству “Укринформ“.

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“Семь процентов пищевых продуктов не соответствуют соответствующим регламентам. В этом году мы получили более 5000 соответствующих обращений граждан по недоброкачественных продуктах питания“, - заявил начальник.

По словам Рубана, список продуктов, в которых обнаружили фальсификаты и опасное для здоровья содержание, возглавили мясные и молочные изделия, далее идут кондитерские изделия и алкоголь.

В ходе лабораторных исследований из отобранных образцов 115 имели несоответствие по микробиологическим и другим показателям. Так, кишечную палочку обнаружили в 74 пробах, стафилококк золотистый - в 20, листерию - в 3, стерины - в 4, превышение содержания нитратов в овощах - в 6 пробах.

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