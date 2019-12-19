Война до победы: Названо число сторонников силовой деоккупации ОРДЛО

Каждый шестой украинец считает необходимым возвращать контроль над Донбассом силой оружия.

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Украинцы не имеют единого мнения о способах выхода из конфликта на Донбассе. Больше всего сторонников у идеи его “замораживания“, но немало также тех, кто готов идти на уступки, или наоборот воевать до конца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг“ 13-17 декабря.

Согласно данным опроса, 38% украинцев поддерживают идею “замораживания конфликта“: прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными. 22% считают необходимым предоставить ОРДЛО статус автономии в составе Украины. Только 8% респондентов выступают за их полное отделение.

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С другой стороны продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16% опрошенных. За последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилась.

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. 7% отмечают, что установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Динамика настроений украинцев ratinggroup.ua

Напомним, Конституционный Суд разрешил сократить количество депутатов Верховной Рады. Законопроект об уменьшении числа депутатов признали конституционным.

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