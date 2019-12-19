От неожиданного тепла в Украине пострадали коты – синоптик

Пришедшее в Украину тепло дезориентировало котов.

В ближайшие дни в Украине немного похолодает, но через сутки погода снова порадует теплом. Об этом написала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

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“Николай пришел в Украину с чириканием птиц и мяуканьем кошек, несколько дезориентированых мартовским теплом“, - пишет синоптик.

По ее словам, 20 декабря в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. В течение дня ожидается +2...+7 градусов, на юге и западе будет теплее, +5...+10 градусов.

Так, в Украине снова повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер.

Скриншот facebook.com

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