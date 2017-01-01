Лутковская; Договоренности по обмену были разрушены стороной Луганска

В последний момент переговоры сорвались из-за представителей "ЛНР".

Практически все договоренности об обмене пленными со стороной так называемых “ДНР“ и “ЛНР“ в последний момент были разрушены представителями Луганска. Об этом сегодня заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

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Лутковская рассказала, что, несмотря на сложности переговоров, некоторые технические детали обмена все же были согласованы.



“Мне трудно сейчас абсолютно четко сказать, что будет до конца года. Но мы работаем на то, чтобы использовать все возможности для того, чтобы выполнить наш долг перед семьями тех, кто находится сегодня в плену, а во-вторых, чтобы выполнить решения нормандского саммита“, - отметила Лутковская.





Напомним, Леонид Кучма рассказал подробности об обмене пленными.

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