Выборы на Донбассе: Дата прояснится после нормандской встречи

Дата выборов на Донбассе прояснится на следующей нормандской встрече в Берлине.

Вопрос проведения выборов на территории ОРДЛО должен проясниться на следующем саммите “нормандской четверки“ в Берлине. Об этом сказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью “Интерфакс-Украина“.

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По словам Ермака, для организации выборов на оккупированной части Донбассе необходимо время поэтому, чтобы провести местные выборы осенью 2020 года на всей территории Украины данный вопрос должен быть решен во время следующей нормандской встречи, которая запланирована в Берлине.

У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично, - заявил Ермак.

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