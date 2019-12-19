Президент разрешил: Дети-сироты по спецсвязи пообщались с министрами

Владимир Зеленский пригласил в Офис президента двух мальчиков-сирот, чьи родители погибли на Донбассе.

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В день Святого Николая Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух сирот – Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее эти мальчики говорили о том, что мечтали увидеть Президента Украины. Во время общения с детьми в Офисе Президента глава государства отметил, что самое главное - это иметь рядом близких и друзей.

Самое главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не наедине, - сказал Зеленский.

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Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало кресло главы государства. Дети расспрашивали Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли управлять страной.

Самое сложное – оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование – это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней, - ответил глава государства.

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Также ребята спросили, когда в Украине будут нормальные дороги и закончится коррупция. Президент предложил позвонить чиновникам, которые занимаются этими сферами, - премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Службы безопасности Ивану Баканову.

Отвечая на вопросы детей, премьер-министр отметил:

Мы с Президентом делаем все для того, чтобы количество нормальных дорог увеличилось уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог – 4 тыс. км – собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все, - отчитался перед мальчиками Гончарук.

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Со своей стороны глава СБУ в телефонном разговоре с ребятами отметил, что коррупция в стране закончится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и будут вести себя по совести и по закону.

Артем и Никита также позвонили руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Все чиновники поздравили детей с праздником Николая.

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Для справки. Никита Баула и Артем Кирилюк - сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона “Айдар“ и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Во время встречи в Офисе Президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос детей. Из восьми детей, ставших полными сиротами в период войны и родители которых погибли в АТО, только этим двум ребятам не предоставили квартиры.

Напомним, в подарок детям первая леди Украины украсила Дом с химерами к Новому году. Планируется, что за праздники его посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет.

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