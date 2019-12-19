Российской группе запретили въезд в Украину
Скандальной российской группе “Воровайки” запретили въезд в Украину.
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Об этом в Телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины.
В СБУ сообщили, что из-за общественного резонанса стоит прояснить ситуацию с группой “Воровайки”. По состоянию на сегодняшний день участницам скандальной группы запрещено посещать Украину.
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В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы „Воровайки“. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане, - уточнили в СБУ.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинфобская группа из РФ планирует гастроли по Украине. Пользователи соцсетей просят СБУ отреагировать.
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