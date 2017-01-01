Первая леди в сопровождении эльфов посетила детскую больницу в Боярке

Жена президента поздравила детей с Днем Святого Николая, а эльфы устроили малышам сказочное представление.

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В день Святого Николая супруга Президента Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой посетила маленьких пациентов Киевской областной детской больницы в городе Боярка. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

В больнице первая леди посетила отделение неонатологии, где находятся роженицы с преждевременно рожденными детьми, и неврологическое отделение.

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Елена Зеленская пообщалась с мамами новорожденных-“торопыг“, как называют детей, родившихся преждевременно, и подарила им специальную литературу и средства для ухода за малышами.

В отделении неврологии, где сейчас находится 30 детей, медицинские работники ознакомили первую леди с новыми методами лечения и терапии.

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С разрешения администрации больницы для старших пациентов, у которых нет противопоказаний, было устроено анимированную представление. Детей развлекали сказочные персонажи и фокусник. Малыши также не остались без подарков - первая леди привезла для них книги, наборы для творчества и фрукты.

В такой светлый добрый день радостно должно быть везде. Поэтому святой Николай просил передать вам праздник. А для родителей самый большой подарок – ваше здоровье. Поэтому выздоравливайте поскорее! - обратились Елена Зеленская к детям, которые собрались в холле перед началом действа.

Со своей стороны министр здравоохранения поблагодарила медицинских работников за их труд и заботу.

Напомним, в подарок детям первая леди Украины украсила Дом с химерами к Новому году. Планируется, что за праздники его посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет.

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