По делу Шеремета суд арестовал еще одного волонтера на основании знакомства с Грищенко – СМИ

Предприниматель и волонтер из Косово Ивано-Франковской области Василий Шкондеюк по решению суда останется за решеткой на 60 суток без права внесения залога. Основаниями для этого стали отключенный телефон и знакомство с семьей Грищенко, подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета, сообщает Site.ua.

По версии следствия, Василий Шкондеюк заказал Владиславу и Инне Грищенко убийство косовского бизнесмена Михаила Чекурака. Но покушение было неудачным. Как стало известно журналистам, Чекурак в 2018 году обвинялся в заказе подрыва ресторана своей тещи, а в 2011 году привлекался к уголовной ответственности по ст.189 - вымогательство.

«Исходя из приведенной информации, Михаил Чекурак находится на прочном крючке у правоохранительных органов из-за возможности давить на него его же криминальным прошлым», - говорится в материале.

Также указывается, что у задержанного полицией Шкондеюка был конфликт с Игорем Мартыщуком, ранее работавшим в Национальной полиции Ивано-Франковской области, а сейчас возглавлящим Департамент внутренней безопасности. По данным журналистов, Мартыщук требовал деньги за прекращение расследования несуществующего уголовного производства.

«Именно Игорь Мартыщук, как сотрудник Ивано-Франкиського подразделения Нацполиции, мог повлиять на предпринимателя Чекурака с целью побуждения последнего к имитации попытки подрыва собственного авто, учитывая предыдущий опыт «жертвы» как заказчика аналогичных преступлений», - говорится в материале.

При том арестованный Шкондеюк был знаком с семьей Грищенко и с большим количеством других бойцов и волонтеров, поскольку предоставлял армии материальную помощь и даже установил памятник погибшим воинам АТО.