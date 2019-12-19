Во Львове детей поздравлял Святой Николай на БТРе

Перфоманс был частью торжеств в четь 40-летия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Во Львове 19 декабря состоялись торжества в честь 40-летия со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Мужчина в костюме Святого Николая приехал к десантникам на БТРе и вручил подарки для их детей, сообщает “Радіо Свобода“.

Все поколения, прошедшие через горнило этой бригады, показали себя очень хорошо. Бригада с 1992 года служит украинскому народу, защищает его. Всегда бригада была первой. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 именно 3-я десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, которую занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку, - заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, назвав бригаду “образцом для личного состава ВСУ“.

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Отдельная десантно-штурмовая бригада (первоначальное название 80 парашютно-десантный полк) была сформирована в 1955 году. Первое место дислокации полка - Гайжюнай. В 1960 году полк передислоцировали в Баку, а с 1979 года военная часть была передислоцирована на Львовщину. С тех пор День части отмечают 19 декабря.

Десантники С 2014 года принимали участие в освобождении Славянска, выполняли боевые задачи в Георгиевке, Хрящеватом, Новосветловке, Красном, Круглике, Победном, принимали участие в обороне Луганского аэропорта и боях за Донецкий аэропорт.

Напомним, в подарок детям первая леди Украины украсила Дом с химерами к Новому году. Планируется, что за праздники его посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет.

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