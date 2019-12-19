Полтавщина стала первой областью, которая подписала Меморандум об обеспечении покрытием 4G

19 декабря 2019 в Полтавской областной государственной администрации состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Полтавской ОГА и компанией Vodafone-Украина по воплощению программы интернетизации области. Таким образом, Полтавская стала первой из всех областей Украины, которая подписала Меморандум о обеспечением покрытием 4G.

Меморандум был подписан Председателем Полтавской ОГА Олегом Синегубовым и заместителем генерального директора Vodafone Украины, регион Север Сергеем Скрипниковым.

Сотрудничество предусматривает внедрение инновационных технологических решений на базе скоростного мобильного интернета в сети 3G и 4G в сферах социальной инфраструктуры области: образование, медицина, экология, безопасность и туризм.

«Хотим мы или нет, но направление диджитализации уже необратимо. Время от нас современных решений. Качественный интернет - еще на сегодняшний день не прихоть, а требование жизни. Наша цель - обеспечить к 2022 году покрытие не менее 90% территории Полтавской области высокоскоростной Интернет-связью. Даже в самых отдаленных уголках области. Только так мы сможем постепенно реализовать запланированную программу по цифровой трансформации экономики «Цифровая страна в смартфоне». Граждане непосредственно почувствуют эти современные технологические решения на базе Интернет в системе транспорта, предоставления административных услуг, медицины, образования, безопасности, коммунального хозяйства и т.д », - отметил Председатель Полтавской ОГА О.Синегубов.

По словам заместителя генерального директора Vodafone Украины, «Полтавская область стала первой, кто подписал Меморандум об обеспечении покрытием 4G. Люди почувствуют изменения, когда заработают программы «безопасный город», smart-транспорт, smart energy, e-medicine и др.», - сказал С.Скрипников.

Напомним, что интернетизация области происходит в рамках подписанного 29 октября 2019 Правительством Меморандума об обеспечении покрытия 4G на 90% территории Украины.