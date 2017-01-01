Рада приняла закон о добыче янтаря

Законопроект вводит криминальную ответственность за незаконную добычу янтаря и регулирует деятельность данной сферы.

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Верховная Рада на заседании в четверг, 19 декабря, 279 голосами приняла законопроект, регулирующий сферу добычи янтаря. Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

Законопроектом Уголовный кодекс дополняется статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 170 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

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Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Также вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Напомним, на границе Польши задержали рекордную партию янтаря. Польские пограничники конфисковали у украинцев более 103 кг “солнечного камня“ стоимостью около 50 тысяч евро.

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