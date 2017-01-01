Земельная реформа: КСУ изучает полномочия Рады

Группа нардепов обратилась в Конституционный суд с просьбой определить законность права парламента принимать решения по продаже земли.

Конституционный суд в четверг, 19 декабря, начал рассмотрение вопроса о праве парламента давать разрешение на продажу земли, сообщает Укринформ

В КСУ поступило представление группы народных депутатов о толковании положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Основного Закона, в которых говорится о праве собственности народа на землю.

В начале заседания судья-докладчик по данному делу Виктор Колесник доложил, что направил 14 запросов к ученым, высших учебных заведений и научных учреждений, в которых просил высказать позицию относительно поднятых в конституционном представлении вопросов.

"Вопрос не только в возможности продажи земли иностранцам. В эти законы заложена возможность самовольного изменения владельцем целевого использования земли, снятие определенных контрольных функций государства, в частности, отменяются правила севооборота для сельскохозяйственных земель. Наша правовая позиция заключается в том, что такие вопросы может решать только украинский народ, как владелец всех земель Украины", - сказал нардеп Сергей Власенко.

По мнению депутата, парламент не имеет полномочий принимать решения относительно продажи земли. Этот вопрос, считает Власенко, должен быть решен на всеукраинском референдуме.

В свою очередь, представители Верховной Рады и президента в Конституционном суде Ольга Совгиря и Федор Вениславский просили суд прекратить производство по делу в связи с тем, что не были приведены аргументы для необходимости толкования Конституции в этой части.

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