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Земельная реформа: КСУ изучает полномочия Рады

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Группа нардепов обратилась в Конституционный суд с просьбой определить законность права парламента принимать решения по продаже земли.
КСУ установит, имеет ли Рада право окрывать рынок земли
КСУ установит, имеет ли Рада право окрывать рынок земли
ccu.gov.ua
Конституционный суд в четверг, 19 декабря, начал рассмотрение вопроса о праве парламента давать разрешение на продажу земли, сообщает Укринформ.
 
 
В КСУ поступило представление группы народных депутатов о толковании положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Основного Закона, в которых говорится о праве собственности народа на землю.
 
В начале заседания судья-докладчик по данному делу Виктор Колесник доложил, что направил 14 запросов к ученым, высших учебных заведений и научных учреждений, в которых просил высказать позицию относительно поднятых в конституционном представлении вопросов.
 
"Вопрос не только в возможности продажи земли иностранцам. В эти законы заложена возможность самовольного изменения владельцем целевого использования земли, снятие определенных контрольных функций государства, в частности, отменяются правила севооборота для сельскохозяйственных земель. Наша правовая позиция заключается в том, что такие вопросы может решать только украинский народ, как владелец всех земель Украины", - сказал нардеп Сергей Власенко.
 
 
По мнению депутата, парламент не имеет полномочий принимать решения относительно продажи земли. Этот вопрос, считает Власенко, должен быть решен на всеукраинском референдуме.
 
В свою очередь, представители Верховной Рады и президента в Конституционном суде Ольга Совгиря и Федор Вениславский просили суд прекратить производство по делу в связи с тем, что не были приведены аргументы для необходимости толкования Конституции в этой части.
 
Как сообщалось, с начала неделе в Киеве и в некоторых регионах страны проходят акции протеста против открытия рынка земли.
 
В Раде тем временем идет обсуждение поправок к законопроекту ко второму чтению.
 

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Теги: депутаты, Конституционный суд, Рада, земельная реформа, Рынок земель, КСУ
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Источник: korrespondent.net

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