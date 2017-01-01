Украина откажется от раздачи квартир военным – Минобороны

Вместо квартирных очередей введут систему депозитов.

Читай также: В 2020 году ВСУ обучат вести бой в условиях города

В очереди на получение жилья в Украине сегодня находятся более 47 тысяч военных. Для того, чтобы решить этот вопрос, все процессы переведут в электронную форму, а вместо раздачи квартир введут депозитно-монетарную программу. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра обороны Алексей Марцинюк, пишет УНИАН.

По словам Марцинюка, обеспечение жильем является одним из самых критических направлений и в оборонном ведомстве ответственно берутся за это дело.

Подходим комплексно. Работаем как со спросом, так и предложением. Что имеется в виду? Есть очередь более 47 тысяч на постоянное жилье. Есть служебное жилье, служебные комиссии... Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму, - сказал он.

Чиновник отметил, что это также касается компенсаций за наем жилья.

Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Зато мы будем переходить на депозитно-монетарную программу, - отметил заместитель министра.

Читай также: Минобороны: Каждый десятый солдат в ВСУ – женщина

Он подчеркнул, что этот переход позволит наконец решить вопрос проблему квартирной очереди в течение ближайших лет.

Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны, который будет направлен на строительство жилья.

Читай также: Украинская армия перейдет на новую систему питания

Также будет рассматриваться концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства, для долгостроев.

Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда будет закрываться квартирная очередь и формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться на протяжении службы.

Напомним, МОУ анонсировало введение военного Е-билета. Также предусматривается введение электронных рапортов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.