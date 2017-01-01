Украина откажется от раздачи квартир военным – Минобороны
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В очереди на получение жилья в Украине сегодня находятся более 47 тысяч военных. Для того, чтобы решить этот вопрос, все процессы переведут в электронную форму, а вместо раздачи квартир введут депозитно-монетарную программу. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра обороны Алексей Марцинюк, пишет УНИАН.
По словам Марцинюка, обеспечение жильем является одним из самых критических направлений и в оборонном ведомстве ответственно берутся за это дело.
Подходим комплексно. Работаем как со спросом, так и предложением. Что имеется в виду? Есть очередь более 47 тысяч на постоянное жилье. Есть служебное жилье, служебные комиссии... Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму, - сказал он.
Чиновник отметил, что это также касается компенсаций за наем жилья.
Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Зато мы будем переходить на депозитно-монетарную программу, - отметил заместитель министра.
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Он подчеркнул, что этот переход позволит наконец решить вопрос проблему квартирной очереди в течение ближайших лет.
Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны, который будет направлен на строительство жилья.
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Также будет рассматриваться концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства, для долгостроев.
Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда будет закрываться квартирная очередь и формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться на протяжении службы.
Напомним, МОУ анонсировало введение военного Е-билета. Также предусматривается введение электронных рапортов.
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